- Vaccinarea in Romania. Un pic peste 19.000 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore in Romania, numarul total al persoanelor imunizate de la debutul campaniei de vaccinare ajungand la 585.218, dintre care 106.197 au primit 2 doze din vaccinul Pfizer BioNTech , anunța Comitetul Național de Coordonare…

- 43.747 de doze de vaccin impotriva coronavirusului au fost administrate in ultimele 24 de ore, ceea ce este un nou record, a informat Comitetul Național pentru Vaccinare (CNCAV). De asemenea, 528.378 de doze de vaccin Pfizer au fost administrate de la inceputul campaniei, adica din 27 decembrie 2020.…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 33.000 de persoane, in scadere cu aproape 5.000 de persoane fata de ziua precedenta . Din cele 32.949 de persoane imunizate, 31.325 de persoane au fost vaccinate cu o doza, iar 1.624 persoane au primit și rapelul, conform celui mai recent bilant al Comitetul…

- Potrivit datelor comunicate de catre Institutul Național de Sanatate Publica, 34.136 persoane au primit prima doza de vaccin in ultimele 24 de ore, a informat Comitetul Național pentru Vaccinare, ceea ce este un record. Conform CNCAV, situația vaccinarilor de astazi, 19 ianuarie, ora 17:00, este: Numar…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 18 ianuarie 2021, Hotararea numarul 4. Cele mai importante prevederi din aceasta hotarare sunt urmatoarele: – Instituirea excepției de la carantinare pentru persoanele care au fost vaccinate cu a doua doza (doza…

- Comitetul Național de Vaccinare a anunțat ca pana astazi, 18 ianuarie, s-a administrat un total de 235.239 de doze de vaccin impotriva COVID-19, dintre care 30.237 in ultimele 24 de ore, ceea ce este un record. Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica,…

- Comitetul Național de Vaccinare a informat ca pana astazi, 17 ianuarie, 204.185 de persoane au fost vaccinate cu serul de la Pfizer, dintre care 875 cu rapel, dupa 3 saptamani și o zi de la debutul campaniei. Totodata, 8.095 de oameni au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, dintre care 875 cu rapel.…

- Comitetul Național de Vaccinare a anunțat ca astazi, la exact trei saptamani de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, 196.090 de persoane au fost vaccinate cu serul de la Pfizer, dintre care 12.421 in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național…