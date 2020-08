Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 18.011.763 de cazuri, dintre care 687.941 de decese, au fost raportate in special in Statele Unite, tara cea mai afectata din lume cu 4.657.693 de cazuri dintre care 154.793 de morti, in Brazilia (2.733.677 de cazuri dintre care 94.104 decese) si in India (1.750.723, 37.364). Ritmul pandemiei,…

- Mai mult de 15 milioane de contaminari cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in intreaga lume de la descoperirea noului coronavirus la finalul anului trecut in regiunea chineza Hubei, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.

- Pandemia se intensifica si multe tari sunt nevoite sa-si consolideze masurile. In mai putin de cinci zile, un milion de cazuri noi au fost identificate in intreaga lume. Si de o saptamana, peste 230.000 de cazuri au fost anuntate in medie zilnic. Numarul de cazuri de infectii cunoscute s-a dublat de…

- Statele Unite au raportat, miercuri, mai mult de 3 milioane de cazuri de coronavirus . Un milion din aceste cazuri au fost confirmate in ultima luna,in urma unui val de infecții, dupa ce mai multe state au decis reluarea activitaților economice din mai, anunța postul de radio NPR.Pana in prezent, conform…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus la nivel mondial a atins pragul de 8 milioane, in conditiile in care infectiile cresc in America Latina, iar Statele Unite si China se confrunta cu aparitia unor noi focare, scrie Reuters.Citește și: Actrița Carmen Tanase: Lucrurile sunt foarte…

- Pana la aceasta ora, bilanțul oficial al numarului de infectari la nivel mondial se apropie de 8 milioane. Peste 400.000 de oameni și-au pierdut viața din cauza noului tip de coronaviroza. Intre timp, in piețele din China s-au descoperit noi focare de COVID-19.

- La nivel global, numarul de infectari cu noul coronavirus continua sa creasca, deși pandemia cunoaște un regres mai ales in Europa. 7 milioane de oameni au fost infectați pana acum cu coronavirus la nivel global, dintre care aproape 3 milioane și jumatate s-au recuperat, iar peste 400.000 au murit in…

