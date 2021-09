Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 continuă să crească: 1.568 de infectări în ultimele 24 de ore In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.568 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Pana astazi, 4 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.104.766 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.058.215 pacienți au fost declarați vindecați. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

