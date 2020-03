Numărul persoanelor infectate a ajuns la 95. Alte două femei din Iași au coronavirus Pacientul 90 este o femeie de 64 de ani din Neamt, venita din Italia in 9 martie si confirmata vineri cu coronavirus. Al 91-lea caz este al unui copil de un an din Bacau, care a fost in contact cu matusa venita din Italia in 3 martie. Copilul a fost confirmat tot vineri, iar matusa este asimptomatica si urmeaza sa fie testata. Cazul 92 este o femeie de 41 de ani din Iasi, care lucreaza in Mures si a venit din Dubai in 8 martie. Ea face naveta Iasi-Bucuresti, i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

