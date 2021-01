Stiri pe aceeasi tema

- Conform agenției Reuters, demisia lui Sund a fost ceruta de presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, dupa ce fortele federale insarcinate cu protectia Congresului nu au reusit sa-i impiedice pe sustinatorii lui Donald Trump sa intre miercuri in Capitoliu. In aceste confruntari de la Washington…

- Un ofiter de poliție a murit joi noapte din cauza ranilor suferite in urma atacului suporterilor lui Donald Trump, a anunțat un reprezentant al politiei americane la Capitoliu. Bilanțul victimelor a ajuns la cinci morți.

- Romania a inregistrat in cel mai recent bilant transmis de Grupul de Comunicare Strategica 148 de decese provocate de COVID, numarul total al deceselor ajungand la 13.264. De asemenea, numarul pacientilor COVID internati in sectiile de Terapie Intensiva se mentine ridicat, fiind inregistrati 1.288.In…

- Inca un pacient infectat cu SARS-CoV-2 transferat de la Piatra Neamț la Iași, dupa incendiul de la Terapie Intensiva, a murit, miercuri. Doar unul dintre cei șase pacienți mai este in viața. Unul dintre supraviețutorii tragediei de la Piatra Neamț, transferați la Lețcani a murit miercuri, in ATI la…

- Un politist local din municipiul Buzau a murit, vineri dimineata, la circa o saptamana de la momentul la care a fost diagnosticat cu COVID-19. Catalin Simion avea sarcina de a-i verifica pe buzoienii aflati in carantina la domiciliu. Potrivit Sindicatului Politistilor Locali Buzau, polițistul avea 48…

- Bilanțul incendiului de la Piatra Neamț urca la 11 morți dupa ce un pacient transferat la Pașcani a murit in cursul zilei de luni, anunța Antena3. 11 pacienți au murit in urma unui incendiu care a izbucnit sambata la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt. Alte 6 persoane, inclusiv…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, marti, la 258.437 cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 7.733 de noi imbolnaviri din 30.336 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 7.723 de decese, din care 120 in ultimele 24 de ore.…