Peste 46.000 de persoane au intrat și ieșit din țara in ultimele 24 de ore, anunța Poliția de Frontiera. In urma cu cateva zile, la inceputul perioadei de instituire a starii de alerta, țara noastra era tranzitata de aproximativ 13.000-15.000 persoane zilnic. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 23.100 persoane cu 11.700 mijloace de […]