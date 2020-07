Numărul persoanelor care au trecut frontiera a scăzut la jumătate în primele şase luni ale anului (raport) Numarul persoanelor care au trecut frontierele Romaniei in primele sase luni ale anului a scazut la jumatate, comparativ cu aceeasi perioada a lui 2019, fiind de aproximativ 15 milioane, conform bilantului IGPF publicat duminica. "Valorile de trafic inregistrate in punctele de control trecere frontiera, in prima jumatate a anului 2020, au fost de aproximativ 15 milioane treceri persoane (7.207.000 pe sensul de intrare si 7.799.000 pe sensul de iesire), aproximativ 12,5 milioane cetateni UE (dintre care 9,5 milioane cetateni romani, atat pe sensul de iesire, cat si pe cel de intrare in tara), aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

