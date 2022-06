Numărul pensionarilor de lux se apropie de 10 mii de persoane Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, in luna mai 2022, de 9.826 persoane, conform datelor centralizate de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP).Cea mai mare pensie – peste 20.000 de lei, conform profit.ro Cei mai mulți, respectiv 4.672, sunt beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor și judecatorilor. In cazul acestora s-a inregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, respectiv 20.487 de lei, din care 19.137 lei cota suportata din bugetul de stat, iar 4.110 de lei din bugetul asigurarilor sociale de stat. Diplomați Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

