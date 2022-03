Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mediu de pensionari a scazut cu 49.000 anul trecut, la 5,079 milioane persoane, fata de anul precedent, iar pensia medie lunara a fost de 1.666 lei, in creṣtere cu 11,1% faṭa de anul precedent, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). „In anul 2021:…

- Numarul mediu de pensionari a scazut cu 49.000 anul trecut, la 5,079 milioane persoane, fata de anul precedent, iar pensia medie lunara a fost de 1.666 lei, in creṣtere cu 11,1% faṭa de anul precedent, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro”In…

- In anul 2020, in Romania existau 2,887 milioane de exploatatii agricole care utilizau 12,8 milioane de hectare de teren agricol, arata rezultatele provizorii ale Recensamantului General Agricol runda 2020. Acestea arata ca, in decurs de 10 ani, numarul exploatatiilor agricole a scazut cu 972.000, respectiv…

- Pensia medie lunara a inregistrat o creștere de 0,4% in trimestrul patru al anului 2021 comparativ cu trimestrul anterior, a anunțat miercuri Institutul Național de Statistica (INS). Potrivit INS, pensia medie lunara a fost in trimestrul patru al anului 2021 de 1.679 de lei, in creṣtere cu 0,4% faṭa…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5,058 milioane de persoane in trimestrul IV din 2021, in scadere cu 15.000 de persoane fata de trimestrul III din 2021, a informat Institutul Național de Statistica, miercuri, 16 martie. Pensia medie lunara este de 1.679 de lei, potrivit INS . In ultimele trei luni…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5,058 milioane de persoane, in trimestrul IV din 2021, in scadere cu 15.000 de persoane fata de trimestrul anterior, in timp ce pensia medie lunara a crescut cu 0,4%, pana la valoarea de 1.679 de lei, raportat la perioada de referinta, arata datele Institutului…

- Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2022 a crescut la 8,5%, comparativ cu luna februarie 2021, de la 8,35% in ianuarie, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). ”Preturile de consum in luna februarie 2022 comparativ cu luna ianuarie 2022 au crescut cu 0,6%. Rata…

- Institutul National de Sanatate Publica a transmis, joi, ca in saptamana 7 – 13 februarie, 50,6% dintre cazurile de COVID-19 confirmate s-au inregistrat la persoane nevaccinate. In aceeasi saptamana, 42,9% dintre cazuri au fost inregistrate in Bucuresti si judetele Timis, Cluj, Constanta si Prahova.…