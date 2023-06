Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in mai 2023, de 10.281 (plus 12 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.252, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).In…

- Numarul pensiilor speciale crește luna de luna, ajuungand la 10.269 de persoane in luna aprilie, cea mai mare parte a privilegiaților, in numar de 5.227 fiind magistrați, potrivit datelor CNPP, transmite Adevarul.ro.Numarul beneficiarilor de pensii speciale a fost, in aprilie 2023, de 10.269 (plus…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2023, de 10.269 (plus 47 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.227, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Potrivit datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP),…

- Impactul masurilor luate de Guvernul Romaniei in cazul pensiilor speciale sau al pensiilor de serviciu este ZERO pentru perioada urmatoare, arata o nota a Bancii Mondiale la raportul tranmis inițial autoritaților. Potrivit experților, aceste masuri ar putea reduce cheltuielile bugetare cu cel mult 0,02%…

- Numarul beneficiarilor de pensii speciale crește de la o luna la alta. Numarul ”specialilor” a crescut in luna aprilie 2023 cu 24 fața de luna trecuta, scrie bizbrasov.ro. . Peste zece mii de pensionari, din care mai mult de jumatate sunt foști magistrați (judecatori și procurori), sunt beneficiari…

- Cați beneficiari de pensii de serviciu sunt in Romania și care este cea mai mare pensie. Precizarile CNPP Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in martie 2023, de 10.222 (plus 24 fata de luna anterioara). Cei mai multi dintre aceștia, respectiv 5.174, sunt beneficiari ai Legii 303/2004…

- Ministrul Proiectelor Europene a anunțat ca dupa ultimele discuții cu Comisia Europeana, s-a stabilit ca Romania poate sa piarda pana la 1,4 miliarde de euro in cazul in care nu face reforma pensiilor speciale. Marcel Boloș a susținut ca in toate calculele, se are in vedere și riscul de „depopulare”…

- Ministerul Apararii Naționale a retras luni de pe site un proiect de modificare a Legii nr. 263/2010, doar la cateva ore de la lansarea in dezbatere publica. Proiectul in cauza spune ca personalul civil din institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala sa beneficieze la pensie de aceleasi…