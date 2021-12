Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca la nivel national, marti, sunt disponibile 23 de paturi la terapie intensiva pentru pacientii bolnavi de COVID-19, in afara celor rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-CoV-2. Marti, conform datelor…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca la nivel national, luni, sunt disponibile noua paturi la terapie intensiva pentru pacientii bolnavi de COVID-19, in afara celor rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-CoV-2. Luni, conform datelor existente…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca la nivel national, duminica, nu exista niciun pat disponibil la terapie intensiva pentru pacientii bolnavi de COVID-19, in afara celor rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. Duminica, conform…

- Doi tineri nevaccinați, confirmați cu Covid, au murit in ultimele 24 de ore, a anunțat sambata Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de o tanara de 22 de ani din județul Maramureș. Aceasta nu era vaccinata și prezenta comorbiditați. Al doilea caz raportat este al unui tanar de 27 de ani din Mureș,…

- Romania inregistreaza duminica un nou nivel maxim de pacienți internați la ATI – 1.750 – iar Grupul de Comunicare Strategica a anuntat astazi, 17 octombrie, pentru a doua zi la rand, ca la nivel national nu exista in acest moment niciun pat de Terapie Intensiva disponibil pentru pacienții cu coronavirus.…

- La nivel național, nu exista in acest moment niciun pat de Terapie Intensiva pentru pacienții infectați cu COVID, anunța sambata, 16 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica, in vreme ce Romania inregistreaza un nou nivel maxim al numarul pacienților COVID internați la ATI, de 1.739. Conform datelor…

- La nivel national exista in acest moment un singur pat ATI pentru pacienții infectați cu COVID, in județul Hunedoara, a anunțat luni Grupul de Comunicare Strategica. Bucureștiul nu dispune de niciun pat liber. Potrivit datelor existente in aplicația alerte.ms, ”la nivel național exista 1.548 de paturi…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, ca in intreaga tara sunt libere 11 paturi ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. La acest moment, in Bucuresti nu sunt paturi…