- De la ultima raportare, la nivel national 383 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 13.537 de teste RT-PCR si 18.774 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 102 de pacienti. Pana astazi, 13 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.086.492 de cazuri…

- Autoritațile au confirmat sambata 255 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, dupa efectuarea a 30.131 de teste. In ultimele 24 de ore au fost raportate opt decese ale unor persoane infectate, in vreme ce la ATI sunt internați 73 de pacienți, numar in creștere fața de vineri. Cum au evoluat…

- Pana astazi, 6 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.084.456 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.048.404 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 230 cazuri noi de…

- Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.953 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.000 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 78 cazuri noi…

- In ultimele 24 de ore, in urma testelor efectuate la nivel național, au fost inregistrate 44 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Totodata, a fost raportat un deces al unei paciente infectate cu noul coronavirus,…

- Pana astazi, 15 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.879 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.044.563 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 103 cazuri noi…

- Pana astazi, 11 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.530 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.043.803 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 103 cazuri noi de…

- Pana astazi, 2 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.078.142 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.040.869 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 164 cazuri noi…