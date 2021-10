Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iasi a inregistrat luni, 11 octombrie, un numar record de pacienti COVID, informeaza publicatia locala Ziarul de Iasi . In ziua in care Romania a inregistrat un numar record de pacienti COVID la ATI, 1.632, 11 pacienti pe ventilator si…

- Dupa cum dadea asigurari chiar Raed Arafat, unitatea modulara de la Letcani trebuia sa primeasca azi primii pacienti. Nu se va deschide, insa: s-au constatat deficiente la avertizoarele de incendii, iar stocatorul de oxigen urma sa vina abia azi-noapte. Asta in timp ce spitalele iesene Covid bat un…

- 10.400 de cazuri noi de COVID au fost raportate duminica Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 10.400 de cazuri noi de COVID au fost raportate duminica în țara noastra. Mai mult de un sfert s-au înregistrat în București. Capitala…

- La ora 4.00 erau utilizate toate posturile cu oxigen din Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Același lucru au anunțat cei de la Spitalul De Pneumoftiziologie din Iași, de la Spitalul de Boli Infecțioase și CFR. Familiile pacienților sunt nemulțumite ca nu mai sunt paturi in unitațile spitalicești. O parte…

- Municipiul Iași intra de maine, 29 septembrie, in scenariul roșu dupa ce incidența COVID a ajuns la 3,65 de cazuri la mia de locuitori. Situația este insa deja critica la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași, unde, astazi, la ora pranzului, opt pacienți in stare grava aveau nevoie de un pat ATI,…

- Managerul Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, Laurentiu Ivanovici, a declarat, la Antena 3, ca unitatea pe care o conduce s-a confruntat cu o situatie fara precedent, dupa ce foarte mulți pacienți cu COVID au ajuns la spital in stare grava, informeaza News.ro. Acesta spune ca 30 de pacienți așteapta…

- Mama Sofiei și concubinul acesteia au fost arestați preventiv vineri, 17 septembrie. Ei sunt suspectați ca ar fi savarșit infracțiunile de ucidere din culpa și rele tratamente aplicate minorului, a informat Buna Ziua Iași. In baza probatoriului, femeia și concubinul acesteia, banuiți de comiterea faptelor,…

- Un echipaj SMURD de Terapie Intensiva Mobila a preluat un sofer, in varsta de 70 ani. Acesta este policontuzionat. A suferit o trauma toraco abdominala. Este conștient si stabil. Se afla in evaluare in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Sf. Spiridon din Iasi, potrivit prof. dr. Diana Cimpoeșu,…