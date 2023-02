Numărul oficial de decese cauzate de Covid în spitalele din China a scăzut Centrul chinez pentru Controlul si Prevenirea bolilor (CDC) a declarat miercuri ca numarul deceselor cauzate de Covid in spitalele din China a ajuns la 102 pe 6 februarie, o scadere cu 97,6% fata de varful de 4.273 de decese inregistrat pe 4 ianuarie, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

