Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii din Ucraina susțin ca protestele fermierilor din Romania și din alte state UE sunt politice. Aceștia spun ca cerealele ucrainene nu le fac afacerile mai putin profitabile europenilor. Blocajele logistice au tinut cantitati mari de cereale ucrainene, care sunt mai ieftine decat cele produse…

- In 2020, in Uniunea Europeana erau 9,1 milioane de ferme, cu 5,3 milioane mai putine decat in 2005, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Diferența reprezinta un declin de aproximativ 37%, noteaza Agerpres.

- Un grup de 11 romani, printre care se numara și un barladean, au fost arestați de poliția din Los Angeles pentru fraude bancare. Escrocii clonau carduri de beneficii ale americanilor saraci și apoi le furau banii.

- Romania s-a clasat anul trecut pe primul loc in Uniunea Europeana la floarea soarelui atat din punct de vedere al productiei obtinute, cat si al suprafetei cultivate, cu o recolta totala de 2,079 milioane de tone de pe un 1,082 milioane hectare, potrivit datelor provizorii publicate, vineri, de Institutul…

- „Eu am o teorie pe care o susțin intru totul. Eu spun ca pot sa obții absolut orice. Eu spun ca de cele mai multe ori, Romania nu reușește sa-și apere interesul sau sa joace in interesul național, așa cum fac alte state.Pe de o parte din neștiința, pe de alta parte din proasta pregatire, pe de alta…

- Uniunea Europeana s-a mai relaxat in ceea ce priveste exporturile de grau moale. Au ajuns la data de 19 martie anul curent la 22,13 milioane de tone, in crestere cu 8% fata de cele 20,52 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/22. Franta a ramas cel mai mare exportator…

- In timp ce incearca sa elimine carnea provenita de la animale, Uniunea Europeana promoveaza in schimb insectele sau carnea sintetica.Potrivit unui raport publicat de presa internaționala, in 2040, 60% din carnea consumata va fi creata fie in laboratoare din celule stem, fie va fi inlocuita cu produse…

- ”Obiceiul de a schimba des telefoanele mobile cu altele noi a facut ca, in prezent, in lume sa existe peste 16 miliarde de telefoane mobile stricate sau iesite din uz, o treime fiind in Europa. Doar in 2022, conform estimarii realizate de un forum de specialitate, au iesit din uz 5,3 miliarde de astfel…