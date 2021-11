Stiri pe aceeasi tema

- In primele zece luni, companiile din Romania au creat aproape 310.000 noi locuri de munca, cu aporximativ 10.000 mai multe fața de anul trecut, anunța Raluca Turcan, ministrul Muncii. Marea provocare constituie, insa, asigurarea forței de munca, motiv pentru care Guvernuel vrea sa majoreze, anul viitor,…

- Numarul sosirilor inregistrate in structurile de primire turistica in luna septembrie 2021 s-a situat la 1,07 milioane de persoane, in crestere cu 35% fata de cele din septembrie 2020, turistii straini reprezentand 13,1%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) remise marti AGERPRES…

- Numarul sosirilor inregistrate in structurile de primire turistica in luna iulie 2021 s-a situat la 1,4 milioane de persoane, in crestere cu 56,3% fata de cele din iulie 2020, turistii straini reprezentand 8,9%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) remise joi AGERPRES . In ceea…

- Guvernul a adoptat luni o ordonanța de urgența care creeaza cadrul legal pentru ca certificate digitale ale Uniunii Europene sa poata fi folosite și pe teritoriul Romaniei, nu doar pentru calatoriile internaționale, a anunțat ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, intr-un briefing de presa. „S-a introdus…

- CARAS-SEVERIN – Deputatul Romulus Marius Damian (PSD) face o declaratie in legatura cu lipsa de preocupare a guvernantilor inainte de inceperea noului an scolar! Referindu-se la faptul ca nu mai sunt decat trei saptamani pana se deschid scolile, deputatul carasean spune ca elevii asteapta nedumeriți…

- Guvernul irlandez a anunțat joi ca 84 % din populatia tarii a fost vaccinata anti-Covid-19 cu schema completa, in timp ce peste 90 % a primit cel putin o doza de vaccin. Aceste cifre situeaza Irlanda in fruntea tarilor Uniunii Europene (UE) cu cel mai mare indice de vaccinare completa, in linie cu tari…

- Ministerul Muncii a aprobat decizia de suplimentare a numarului de lucratori straini admiși pe piața muncii din Romania, cu inca 25.000 de persoane, adaugate la cele 25.000 aprobate inițial.