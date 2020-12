Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite in incidentul rutier produs marti dupa-amiaza in oraselul german Trier, anunta autoritatile germane. „Putem confirma: cinci morti, inclusiv un copil. Multe alte persoane sunt in stare grava”, a comunicat Politia din Trier, prin Twitter. In…

- Atac terorist in Germania: „Sunt morti si raniti”.foto Mai multe persoane au fost ranite, marti, in urma unui atac in Germania, in zona pietonala Trier. O masina a intrat in multime, provocand moartea a doi oameni, iar alti zece sunt raniti. La fata locului, au ajuns mai multe echipaje ale Politiei…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite intr-un incident produs marti dupa-amiaza in oraselul german Trier, anunta autoritatile germane. „Putem confirma: cinci morti, inclusiv un copil. Multe alte persoane sunt in stare grava”, a comunicat Politia din Trier, prin Twitter. In total,…

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite in incidentul rutier produs marti dupa-amiaza in oraselul german Trier, anunta autoritatile germane. "Potrivit bilantului actual, au murit patru persoane. Altele au fost ranite, unele fiind in stare grava", a declarat marti seara…

- Un accident a avut loc marți in Portul Constanța. Un barbat a cazut intr-un siloz situat la dana 18. La fața locului intervin mai multe echipaje de la SMURD și pompieri, anunța MEDIAFAX. Accidentul s-a produs marți in Portul Constanța, la dana 18. Potrivit apelului la serviciul de urgența…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte 15 au fost ranite dupa ce o masina a intrat intr-o zona pietonala din orasul german Trier (sud-vest), incident ce survine pe fondul temerilor de atentate, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Politia nu a fost in masura sa precizeze daca este…

- Poliția rusa a declarat vineri ca politicianul de opoziție Alexei Navalnîi, tratat în Germania dupa ce s-a îmbolnavit grav în Siberia la sfârșitul lunii august, suferea de „pancreatita”, respingând din nou varianta otravirii, relateaza AFP.„Diagnosticul…

- Poliția germana a demarat o ancheta de omor dupa un atac informatic asupra unui spital. O femeie a murit in timp ce era transferata catre o alta unitate pentru ca era programata pentru o operatie care sa-i salveze viata.