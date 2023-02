Numărul morților în urma cutremurului distrugător din Turcia și Siria atinge un nivel înfiorător Bilantul cutremurului devastator care a lovit Turcia si Siria se ridica acum la cel putin 12.049 de morti, inclusiv cetateni straini, potrivit autoritatilor. Printre decedati sunt si cetateni straini, informeaza news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

