Numărul morților în urma atacului din Kramatorsk a crescut: restul răniților, aproape 100, au fost evacuați în alte orașe Toate persoanele ranite in atacul de vineri de la gara Kramatorsk au fost evacuate din oras, majoritatea fiind mutate in centrul regional Dnipro, iar unele la Kiev, a declarat pentru CNN un oficial al unui spital local, relateaza News.ro.

Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

