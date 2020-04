Numarul mortilor in conflictul armat din Siria a scazut in luna martie la un minim de cand a inceput conflictul in anul 2011, in contextul armistitiului din provincia Idlib, a anuntat marti ONG-ul Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citat de agentia EFE. Siria a inregistrat in martie 508 decese in urma incidentelor armate, dintre care 103 in randul civililor, aproximativ jumatate dintre acestia din urma fiind ucisi in bombardamente fortelor guvernamentale siriene si ale aliatei acestora, Rusia. ONG-ul a semnalat ca printre trupele combatante s-au inregistrat in martie 94 de victime in…