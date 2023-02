Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul cutremurelor devastatoare din Turcia si Siria continua sa creasca, iar numarul deceselor a trecut de 24.000, in timp ce cel al ranitilor a trecut de 83.000, relateaza The Guardian. Presa internaționala dezvaluie ca, aproape de epicentru, supraviețuitorii cutremurului au inceput sa-și ingroape…

- In Hatay, cea mai lovita regiune din Turcia, autoritațile anunțasera de 2 zile ca au lichidat focul din port. Joi, la sosirea echipei Libertatea, zona era inca sub tunuri cu apa și fum gros. Maria Andrieș și Laurențiu Ungureanu, jurnaliști Libertatea, se afla in Turcia și transmit reportaje exclusive…

- Statul turc a strins miliarde de dolari dintr-o taxa speciala, care ar fi trebuit sa mearga in prevenirea dezastrelor și dezvoltarea serviciilor de urgența. Turcii se pling acum ca dezastrul nu a fost in niciun fel prevenit, iar intervenția autoritaților este lenta sau, in unele cazuri, inexistenta,…

- Statul turc a strans miliarde de dolari dintr-o taxa speciala, care ar fi trebuit sa mearga in prevenirea dezastrelor și dezvoltarea serviciilor de urgența. Turcii se plang acum ca dezastrul nu a fost in niciun fel prevenit, iar intervenția autoritaților este lenta sau, in unele cazuri, inexistenta,…

- Bilanțul deceselor provocate de cutremurele devastatoare de luni a trecut de 7.200 de persoane in Turcia și Siria, potrivit Sky News, transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Sunt peste 6.300 de morti, zeci de mii de raniti, in timp ce un numar necunoscut de persoane au ramas blocate sub daramaturi, dupa ce mii de cladiri s-au prabusit in Turcia si Siria, in urma celui mai puternic seism care s-a inregistrat, luni, in regiune dupa mai bine de un

- Imagini dramatice filmate din drona arata cum salvatorii cauta cu mainile goale printre mormane de moloz supraviețuitori ai cutremurelor care au devastat Turcia și Siria. Filmarea din drona a fost facuta in orașul turcesc Adana, unde salvatorii cauta printre daramaturile unei cladiri prabușite, conform…

- Ucraina a actualizat numarul de soldati rusi pe care crede ca i-a ucis la 110.740, relateaza The Guardian. Statul major al fortelor armate a declarat in actualizarea sa de sambata dimineata ca alti 490 de militari au fost ucisi vineri. Cifrele nu au fost verificate independent de The Guardian, iar cifrele…