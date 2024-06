Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a declarat duminica ca peste 1 300 de persoane au murit in timpul pelerinajului Hajj din acest an - "numeroase cazuri" datorate stresului termic și calatoriilor "neautorizate" fiind responsabile...

- Tragedia de la Mecca este una cumplita. Bilanțul victimelor s-a dublat in doar 24 de ore! Peste 1.000 de musulmanii care au mers pentru pelerinajul anual au sfarșit din cauza temperaturilor ridicate, iar peste doua mii dintre ei au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Bilantul mortilor la marele pelerinaj musulman care s-a desfasurat in Arabia Saudita pe o caldura intensa a depasit 1.000, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza unor date furnizate de catre diverse tari, citeaza news.ro.

- Cel puțin 550 de pelerini au murit in timpul marelui pelerinaj musulman (Hajj) de la Mecca, care s-a desfașurat și in acest an pe temperaturi insuportabile, care au depașit 50 de grade Celsius.

- Cel puțin 550 de pelerini au murit in timpul marelui pelerinaj musulman (Hajj) de la Mecca, care s-a desfașurat și in acest an pe temperaturi insuportabile, care au depașit 50 de grade Celsius.

- Pelerinajul de la Mecca a adunat, in acest an, mai bine de 1,8 milioane de credinciosi. Dar procesiunea religioasa a fost marcata de o tragedie in lant. Temperaturile au depașit 46 de grade Celsius in Arabia Sudita. Au murit peste 550 de oameni Canicula a pus stapanire pe tot Globul. Peste 550 de oameni…

- Qatar trimite o delegație la Cairo pentru a continua negocierile pentru armistițiu. Intre timp, in Rafah, bilanțul morților a fost revizuit in creștere. Intr-un comunicat de presa, Ministerul de Externe al Qatarului a anunțat ca trimite marți o delegație la Cairo, in Egipt, „pentru a relansa negocierile…

- Ministerul Sanatații din Gaza, condus de Hamas, a declarat ca numarul morților din razboi depașește 34.000. Bilanțul a fost facut pentru mai mult de șase luni de razboi dintre Israel și militanții palestinieni.Bilanțul include cel puțin 42 de morți in ultimele 24 de ore, se arata intr-un comunicat al…