Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul COVID-19 a provocat 107 morti in Italia de la inceputul epidemiei, conform ultimului bilant oficial anuntat miercuri seara, ce ridica la 3.089 numarul cazurilor de infectare confirmate in aceasta tara, a treia din lume cea mai afectata de epidemie, dupa China si Coreea de Sud, relateaza…

- Industria cinematografica mondiala se confrunta cu pierderi de 5 miliarde de dolari dupa ce epidemia provocata de COVID-19 a dus la restrictii in China, Coreea de Sud si Italia. Salile de cinema din China sunt inchise iar incasarile din Coreea de Sud si din Italia au scazut, scrie Hollywood Reporter,…

- "UEFA este in contact cu autoritatile internationale si locale" in legatura cu epidemia de coronavirus, a indicat luni forul fotbalistic european, cand au ramas 102 zile pana la EURO 2020, ce va avea loc in 12 tari din Europa, printre care si Romania, scrie AFP. Vanzarile de bilete, stadioanele,…

- Elvetia a confirmat primul caz de coronavirus (Covid-19) pe teritoriul sau, a anuntat marti Biroul Federal pentru Sanatate Publica, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Televiziunea elvetiana RTS a declarat ca autoritatile din Ticino, la granita cu Italia, au confirmat cazul in regiune.Pe…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…

- Mii de morți in China, zeci de mii de persoane diagnosticate cu noul coronavirus, insa niciun copil. Virusul care face ravagii și in Europa, respectiv in nordul Italiei, acolo unde au survenit deja cinci decese, afecteaza in special oameni de varsta a doua și a treia. Niciun minor sub noua ani nu ar…

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- In ciuda bilantului sumbru, de remarcat ca este a treia zi consecutiva in care autoritatile chineze au raportat o scadere a numarului de imbolnaviri. In intreaga lume s-au inregistrat 69.000 de cazuri de imbolnavire, sambata fiind consemnat si primul deces produs in Europa de Covid-19. Citeste…