Numărul morţilor de coronavirus a trecut de 5.000. Ultimele decese au fost consemnate în Spania Coronavirusul provocase, pana vineri la ora 14.30, moartea a 5.074 de persoane, iar numarul celor infectate era 137.589. Ultimele decese au fost anuntate in Spania, 24, tara unde pana acum si-au pierdut viata 91 de persoane, din cauza Covid-19. Foarte grav este si ca peste 800 de oameni au fost gasiti infectati in aceasta tara in ultimele 24 de ore. O alta tara in care numarul imbolnavirilor si deceselor ramane ridicat este Iranul, cu 1.289 de cazuri noi si 85 de morti. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

