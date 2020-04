Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump i-a avertizat pe americani, sambata, ca se vor confrunta cu zile dificile, intr-un moment in care epidemia face ravagii in SUA.”Va fi multa moarte”, a spus liderul de la Casa Alba intr-o conferința de presa desfașurata sambata, potrivit Politico.Liderul de la Casa Alba a avertizat…

- "A inceput acum o saptamana cu dureri de cap, tuse, dupa aceea cu dureri de piept, dupa aceea am inceput sa vomit. Astazi am lesinat complet. Nu prea pot manca, beau apa, dar asa cum pot. Am ajuns la spital, cred ca am pneumonie, mi-au dat morfina, .....o sa ma tina aici, nu stiu cat. Dar, deocamdata,…

- "Vreau ca fiecare american sa fie pregatit. Este o problema de viața și de moarte", a spus Donald Trump, care este convins ca in curand se va vedea "luminița de la capatul tunelului". Casa Alba a estimat ca numarul victimelor va fi intre 100.000 și 240.000, chiar daca vor fi respectate masurile…

- Numarul deceselor cauzate de epidemia noului coronavirus in Statele Unite a trecut pragul de 4.000, dublandu-se in doua zile, a anuntat miercuri Universitatea Johns Hopkins. relateaza AFP preluata de news.ro.In total, 4.076 de decese cauzate de covid-19 au fost inregistrate miercuri, de la…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 3.177 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 164.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 3.177 de persoane au murit din cauza coronavirusului pe teritoriul SUA, unde au fost confirmate pana acum 164.665 cazuri de…

- Da, coronavirusul a ajuns si in Statele Unite ale Americii. Focarul de contaminare cu COVID-19 se simte cel mai „greu” la New York. Peste 22.000 de cazuri sunt confirmate in prezent in acest stat, conform ultimului raport al centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor, cifra care reprezinta aproape…

- Bilantul epidemic a ajuns la peste 600 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 50.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 606 persoane au murit in Statele Unite din cauza epidemiei de coronavirus si se inregistreaza 50.206 de infectare, conform bilantului anuntat…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca a ordonat instalarea de urgenta a unor spitale de campanie, cu o capacitate totala de 4.000 de paturi, în statele americane cele mai afectate de pandemia de coronavirus: California, New York si Washington, relateaza AFP. În cadrul unei…