Numărul militarilor activi din România ar putea crește. Anunțul lui Klaus Iohannis "Eu am discutat in CSAT si i-am rugat pe cei responsabili sa se gandeasca cum sa folosim cel mai bine acesti bani pentru a avea militari mai bine pregatiti, deci pregatirea sa fie de calitate, salarizarea sa fie de calitate si dotarea sa fie la nivelul anului in care traim", a aratat Iohannis, referindu-se la cresterea procentului din PIB alocat Apararii.Iohannis a fost intrebat, joi seara, la Bruxelles, daca Romania intentioneaza sa isi majoreze numarul de militari."Acum stiti ca in CSAT s-a luat decizia si ea a fost asumata de politicieni sa crestem cheltuiala pe Aparare de la 2%, cat este acum,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

