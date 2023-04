Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile Elvetiei spre Rusia nu au cunoscut decat o usoara scadere de la declansarea razboiului din Ucraina, in timp ce exporturile de produse farmaceutice au crescut la niveluri record, relateaza AFP.

- Liderii Uniunii Europene au avut joi discutii cu seful ONU, Antonio Guterres, pe tema securitatii alimentare globale si a sanctiunilor impuse Rusiei pentru invazia din Ucraina si au aprobat, de asemenea, un plan de furnizare a mai multor obuze de artilerie catre Kiev, relateaza Reuters, citat de news.ro.Participarea…

- Vizita efectuata in Rusia de presedintele Chinei, Xi Jinping, pentru intalnirea cu omologul sau, Vladimir Putin, transmite un semnal "foarte ingrijorator", afirma secretarul Apararii din SUA, Lloyd Austin, avertizand ca eventuala decizie de a livra armament ar putea genera un conflict "global", scrie…

- Conform surselor citate de Reuters, care au dorit sa li se pastreze anonimatul data fiind sensibilitatea subiectului, deplasarea liderului chinez in Rusia se va desfasura mai devreme decat se prevedea.Ministerul chinez de Externe nu a raspuns pentru moment la o solicitare de comentarii privind posibilitatea…

- Chiar daca Rusia este afectata de sancțiunile impuse de Occident, ca urmare a razboiului pe care l-a provocat in Ucraina, Vladimir Putin pare increzator in viitorul țarii sale. Situația dificila pentru Rusia, evoluata pe fondul sancțiunilor, poate fi un pas spre o mai mare suveranizare a țarii, a declarat,…

- Fostul presedinte și premier rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, si-a exprimat vineri, 24 februarie, increderea in "victoria" Rusiei in Ucraina, cu ocazia implinirii unui an de la declansarea invaziei Moscovei in tara vecina si a susținut ca, daca este necesar,…

- „Fugiți, luptați sau stați pe loc”: majoritatea miliardarilor ruși reputați ca fiind apropiați de Vladimir Putin s-au bazat, de la inceputul razboiului din Ucraina, pe celebra maxima de aparare impotriva sancțiunilor occidentale. Afectați, acestor „oligarhi” le-au fost blocate conturile, le-au fost…

- Declaratiile fostului premier britanic Boris Johnson despre presupusele "amenintari" cu rachete din partea presedintelui rus Vladimir Putin, intr-o conversatie telefonica purtata in februarie anul trecut, sunt o minciuna, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia…