Numarul migrantilor care incearca sa ajunga in vestul Europei trecand prin Albania a crescut anul acesta, traficantii de migranti deschizand o noua ruta prin Balcani pentru cei care fug de conflicte si saracie din Orientul Mijlociu, Africa de Nord si Asia, relateaza Reuters. Numarul migrantilor care se indreapta spre Croatia prin Albania si Muntenegru ramane insa scazut in comparatie cu sutele de mii de persoane care au ales ruta balcanica in timpul crizei migrantilor din 2015. Insa ritmul cresterii in acest an este rapid. Autoritatile albaneze au retinut 2.311 migranti in primele cinci luni ale…