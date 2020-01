Stiri pe aceeasi tema

- Numarul migrantilor care au intrat ilegal anul trecut pe teritoriul Ungariei anul trecut a fost de 2,6 ori mai mare decat in 2018, migratia ilegala fiind in crestere mai ales la frontierele cu Serbia si Romania, a anuntat luni seful politiei de frontiera ungare, Laszlo Balazs, transmite MTI. Vorbind…

- La competiție au fost prezenți circa 300 de inotatori din trei țari: Ungaria, Romania și Serbia. Concurand la categoria sportivi nascuți in 2003 și mai mici, Huszar Ingrid a avut evoluții remarcabile, reușind sa caștige cinci medalii, dintre care doua de aur, doua de argint, respectiv una de bronz,…

- O familie din Romania, parinții și doi copii, au murit intr-un accident teribil produs duminica noapte pe o autostrada din Ungaria, informeaza Ministerul Afacerilor Externe intr-un raspuns la solicitarea Știrile PRO TV. Patru romani au murit intr-un accident pe autostrada M5 din Ungaria. Șapte oameni…

- La finalul saptaminii trecute, la Resita, s-a desfasurat Cupa Memoriala Ioan Schuster. Evenimentul ajuns la cea de-a IX-a editie, a reunit la start peste 100 de inotatori masters, trecuti de 25 de ani. Acestia au venit din Ungaria, Serbia, Bulgaria si Romania. Se pare ca cifra 13 a fost cu noroc…

- Reprezentanților celor trei țari amintite li s-au alaturat oameni de afaceri și diplomați din Serbia, Ungaria și Bosnia-Herțegovina, astfel incat sala Europa a Centrului Regional de Afaceri a devenit neincapatoare. Scopul evenimentului l-a reprezentat valorificarea oportunitaților…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II-Csanadpalot au depistat patru vietnamezi care au incercat sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in interiorul unei autoutilitare,conduse de un cetatean roman. In data de 17.10.2019, in jurul orei 20.15, la Punctul de Trecere…

- Arad. Ionel Ciupe, consilier local municipal, este de parere ca Aradul ar putea fi salvat din letargia in care a intrat doar prin proiecte mari și indraznețe. “Din pacate pentru toți, dar mai ales pentru noi, cei care iubim Aradul, orașul nu mai este atractiv nici pentru locuitorii sai și in niciun…