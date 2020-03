Numarul mediu de pensionari a scazut cu 6.000 in trimestrul patru din 2019 Numarul mediu de pensionari a fost de 5,140 milioane de persoane in trimestrul patru din 2019, in scadere cu 6.000 persoane fata de trimestrul precedent, iar numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a ajuns la 4,669 milioane de persoane, potrivit datelor Institutului National de Statistica transmise miercuri AGERPRES . Pensia medie lunara (determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurari sociale, invaliditate, urmas etc. – platite de casele de pensii ) a fost de 1.412 lei, in crestere cu 9,% fata de trimestrul precedent. Pensia… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teleorman: Perchezitii pentru destructurarea unei grupari specializate in domeniul comertului intracomunitar cu autoturisme second-hand in Eveniment / on 25/02/2020 at 08:06 / Poliția Romana efectueaza, in aceasta dimineata, 175 de percheziții domiciliare in București și 20 de județe, printre care…

- In trimestrul al III-lea 2019, in județul Brașov numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 146.138 persoane, mai mare cu 107 persoane decat cel inregistrat in trimestrul II 2019 si, mai mare cu 269 persoane, respectiv +0,2%, comparativ cu numarul mediu de pensionari de asigurari…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizari nowcasting cod galben de ceata si burnita valabile pe durata orelor urmatoare in mai multe zone din Transilvania, Moldova si Muntenia, potrivit Mediafax.Conform ANM, pana la ora 9.00 in judetele Botosani, Iasi,…

- Prorectorul Univesritatii Spiru Haret si alte 5 persoane au fost retinute dupa ce miercuri s-au efectuat 76 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Brasov, Bistrita-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Vaslui, Satu Mare, Ialomita, Timisoara, Dambovita, Botosani, Cluj si Mures, dintre…

- DIICOT a finalizat perchezițiile la Universitatea Spiru Haret! Conform procurorilor, la data de 18.12.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Directiei de Combatere…

- Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii fac 76 de perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Brasov, Bistrita-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Vaslui, Satu Mare, Ialomita, Timisoara, Dâmbovita, Botosani, Cluj si Mures, dintre care 13 la sediile unor institutii de învatamânt…

- Procurorii DIICOT si politisti au descins miercuri dimineata la Universitatea “Spiru Haret” din Bucuresti si la alte 13 sedii ale institutiei de invatamant din judetele Brasov, Bistrita-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Vaslui, Satu Mare, Ialomita, Timisoara, Dambovita, Botosani, Cluj si Mures. Perchezitiile…

- DIICOT face astazi 76 de percheziții, inclusiv la Universitatea „Spiru Haret”. Procurorii au suspiciuni ca mai mulți studenți și masteranzi au obținut in mod fraudulos diplome dupa ce au platit bani mai multor angajați ai unitații de invațamant, intre care și prorectorului . Procurorii spun ca unul…