- Romanii sunt cei mai saraci dintre europeni. Statistica arata ca douazeci de procente din populație se chinuie sa traiasca de pe o zi pe alta. 20% din populația Romaniei traiește la limita strictului necesar. Mai bine de trei sferturi din caștiguri se duc pe alimente și facturi. Saracia absoluta in…

- Romanii o duc din ce in ce mai greu. Pe zi ce trece toate se scumpesc iar traiul in Romania devine din ce in ce mai dificil. Datele Institutului Național de Statistica arata ca veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul II 2022, in termeni nominali, 6241 pe gospodarie si 2481 lei pe…

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in: Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 28%), arata datele prezentate, joi, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cea mai scazuta pondere…

- Avem o țara agricola, dar ducem lipsa de idei, strategii in comerțul alimentelor. Mai mult, deși producem destule legume, fructe și cereale, importam la prețuri și de 10 ori mai mari. Nu departe exemplul painii sau al cartofului, care au inregistrat scumpiri majore fața de anul trecut. De cealalta parte,…

- Romanii au consumat mai puțina energie in primele sapte luni ale anului. Consumul final de energie electrica din Romania a scazut cu aproape 5%, iar cel casnic cu aproape 8 procente. Consumul final de energie electrica a totalizat, in primele sapte luni ale acestui an, peste 30,873 miliarde kWh. Acesta…

- Romanii care au refuzat sau nu au stiut sa completeze formularele de recenzare la Recensamantul populatiei si locuintelor, nu vor mai fi amendati pana la urma, anunța șeful INS . In cele din urma, INS a precizat ca romanii care nu s-au recenzat, din diverse motive, nu vor fi amendați. Inițial, autoritațile…