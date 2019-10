Numărul loviturilor aeriene din Afganistan a sporit în primele nouă luni In total, 5.431 de bombe, proiectile si alte munitii au fost lansate in timpul misiunilor aeriene ale fortelor SUA si ale coalitiei internationale perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2019, potrivit raportului elaborat de Inspectorul general special pentru reconstructia Afganistanului (SIGAR). Conform datelor puse la dispozitie de fortele aeriene americane, numarul bombardamentelor din Afganistan a inregistrat o ascensiune importanta, de la 4.361 de bombe lansate in 2017 la 7.361 in 2018. De asemenea, a crescut si numarul atacurilor lansate de talibani impotriva fortelor afgane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana (BCR) a inregistrat un profit net de 348,8 milioane de lei (73,6 milioane de euro) in primele noua luni din 2019, in scadere cu 65,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ca urmare a constituirii unui provizion exceptional in al doilea trimestru din 2019, legat de activitatea…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 7,08 miliarde euro in perioada ianuarie-august, cu 16% mai mare fata de cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde in perioada urmatoate sunt anuntate greve ale companiilor aeriene Ryanair si Iberia. Ca urmare, orarul zborurilor operate de Ryanair ar putea fi modificat in zilele de vineri si duminica din luna septembrie,…

- Cea mai scazuta temperatura din tara s-a inregistrat joi dimineata, la Joseni, unde mercurul termometrelor a aratat minus 4,2 grade Celsius, valori negative fiind consemnate si in alte localitati ale judetului Harghita. Meteorologul de serviciu de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu,…

- Dupa primele opt luni din 2019, piața auto inregistreaza o creștere generala de 9% comparativ cu aceeași perioada din 2018 și cu 4,5% fata de luna anterioara, potrivit unui comunicat al APIA.Citește și: Profeția devastatoare de care Liviu Dragnea nu a ținut cont: ‘I-am spus-o in fața’…

- Dupa primele opt luni din 2019, piața auto inregistreaza o creștere generala de 9% comparativ cu aceeași perioada din 2018 și cu 4,5% fata de luna anterioara, potrivit unui comunicat al APIA, remis MEDIAFAX.Vanzarile de autoturisme noi sunt sustinute in Romania, in principal de catre persoanele…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,135 miliarde euro in perioada ianuarie-iunie, cu 38,1% mai mare fata de cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate marti.

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,135 miliarde euro in perioada ianuarie-iunie, cu 38,1% mai mare fata de cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei