Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile nete realizate in economia nationala in primele noua luni ale anului in curs au insumat 67,139 miliarde de lei, in crestere cu 18,6% comparativ cu perioada similara din 2018, peste jumatate din ele fiind realizate in sectorul constructiilor noi, potrivit datelor publicate marti de Institutul…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a crescut in primele noua luni, comparativ cu perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2018, cu 4% pe seria bruta si cu 4,1% pe seria ajustata sezonier, a anuntat joi Institutul National de Statistica (INS).

- Institutul National de Statistica a publicat joi, 14 noiembrie, datele referitoare la evolutia produsului intern brut in trimestrul III al anului 2019. Fata de acelasi trimestru din anul 2018, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3,0% pe seria bruta si cu 3,2% pe seria ajustata sezonier.…

- Resursele de energie primara au crescut cu 2,7% in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2019 comparativ cu intervalul similar al anului trecut, in timp ce resursele de energie electrica au scazut cu 3,9%, potrivit datelor provizorii publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Principalele…

- Comertul cu amanuntul din primele 9 luni ale acestui an a crescut cu 7,1% fața de primele 9 luni ale anului trecut, potrivit unui anunț facut miercuri de Institutul Național de Statistica. Dupa 8 luni, creșterea fusese de 7%, marcând astfel o ușoara intensificare a ritmului. Potrivit INS,…

- Peste 1,33 milioane sosiri turisti au fost inregistrate in Capitala, in primele opt luni ale acestui an, cel mai mare numar fiind consemnat in luna mai, respectiv 193.509, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai multe sosiri, respectiv 1,27 milioane (95% din total),…

- Institutul National de Statistica a revizuit usor in scadere, la 4,5% de la 4,6%, estimarile privind cresterea Produsului intern brut (PIB) pe serie ajustata sezonier in trimestrul doi (T2) al acestui an fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor provizorii (2) publicate joi.…

- Numarul mediu de pensionari a fost, in trimestrul II al anului, de 5,159 milioane persoane, in scadere cu 21.000 persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara (determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurari sociale, invaliditate,…