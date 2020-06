Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile nete realizate in economie au crescut cu 5%, in primul trimestru Investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 5% in primul trimestru al acestui an, la 18,446 miliarde lei, fata de trimestrul I 2019, potrivit Institutului National de Statistica (INS). ”În trimestrul…

- Cresterea in ritm anual a economiei in primul trimestru al acestui an, de 2,4% pe serie bruta si 2,7% pe serie ajustata sezonier, s-a datorat, in principal, cheltuielii pentru consumul final al gospodariilor populatiei, al carei volum s-a majorat cu 3,8%, contribuind cu 2,5% la cresterea PIB, potrivit…

- Angajații din Romania s-au scumpit in acest an. Costul orar al fortei de munca a urcat cu peste 10% in T1 2020, fata de 2019 Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 2,33% in trimestrul I 2020 fata de trimestrul precedent…

- Numarul locurilor de munca vacante in primul trimestru a scazut la 41.800 iar 29% dintre acestea sunt in sectorul bugetar, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Fata de trimestrul patru al anului trecut, numarul locurilor de munca vacante s-a redus cu 5.300 in timp…

- Romania va intra in scenariul 4 al epidemiei de coronavirus – adica virusul circula intens la nivel local, nu mai este doar importat – cu aproape 1500 de ventilatoare mecanice aflate efectiv la secțiile de terapie intensiva din toata țara. Aceste aparate sunt esențiale pentru pacienții care ajung in…

- Rata somajului in trimestrul IV 2019 a fost de 3,9%, in crestere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, cel mai ridicat somaj fiind in randul tinerilor (18-24 ani), de 18,5%, arata datele Institutului National de Statistica (INS) publicate vineri, potrivit Mediafax.Pe…

- ​Salariul mediu net din luna ianuarie a fost de 3189 lei, în scadere fata de luna decembrie (tradiționala prin acordarea de prime și bonusuri) cu 151 lei, arata un comunicat transmis vineri de oficialii Institutului Național de Statistica. Cele mai mari salarii au fost in IT&C (7478 lei),…