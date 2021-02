Stiri pe aceeasi tema

- In județul Suceava au fost depistate 105 cazuri noi de coronavirus, cu unul in plus fața de statistica precedenta. S-au efectuat 837 de teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 19.452, iar 17.186 de pacienți au fost declarați vindecați. In județul Suceava sint 1.239 de cazuri active de infecție…

- In județul Suceava au fost inregistrate 83 de cazuri noi de coronavirus, cu 63 in minus fața de statistica precedenta, din 559 de teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 18.181, iar conform Instituției Prefectului 15.738 de pacienți au fost declarați vindecați. In județul Suceava sunt 1.465…

- In județul Suceava au fost depistate 146 de cazuri noi de coronavirus, cu 56 in plus fața de statistica precedenta, dupa ce s-au prelucrat 971 de teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 18.098, iar conform Instituției Prefectului 15.671 de pacienți au fost declarați vindecați. In județul Suceava…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 90 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora este in scadere comparativ cu ziua de joi, cand in județ au fost raportate 112 de cazuri de Covid-19. De la inceputul pandemiei in județ s-au inregistrat…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o scadere a numarului de cazuri de coronavirus. Daca joi au fost 126 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2, vineri au fost raportate 95 de cazuri de coronavirus. Pana astazi, 8 ianuarie, pe teritoriul…

- In ultimele 24 de ore, in județul Alba au fost confirmate 94 de cazuri noi de COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba, miercuri, 6 ianuarie. 4 dintre acestea au fost identificate intr-un focar la o casa de tip familial de pe raza municipiului Sebeș. 23 de cazuri au fost identificate in mediul…

- In județul Alba, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 18 cazuri noi de COVID-19, potrivit datelor transmise duminica, 3 ianuarie, de DSP Alba. De la inceputul pandemiei, in județul Alba au fost inregistrate 12.426 de imbolnaviri. Vezi și Cine este prima persoana care va fi vaccinata in Alba. Cum…

- In județul Suceava s-au confirmat inca 51 de cazuri de COVID-19, cu 50 mai puține fața de ziua anterioara, insa, din 227 de teste. Numarul imbolnavirilor a ajuns la 13.643, iar conform Instituției Prefectului 11.545 de pacienți au fost declarați vindecați. In județul Suceava sunt 1.316 cazuri active…