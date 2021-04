Stiri pe aceeasi tema

- Directorul medical al BioNTech a declarat ca oamenii vor avea nevoie, cel mai probabil, de o a treia doza de vaccin Covid-19, deoarece imunitatea impotriva virusului scade. Dr. Ozlem Tureci, cofondator al BioNTech, firma care a dezvoltat un vaccin in parteneriat cu Pfizer, a afirmat, de asemenea, ca…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri ca Uniunea Europeana incepe negocierile pentru un al treilea contract cu compania Pfizer/BioNTech prin care sa fie livrate in urmatorii doi ani 1,8 milioane de doze de vaccin, in condițiile in care tehnologia ARN messager și-a dovedit…

- UE iși dubleaza stocul de vaccinuri Pfizer/ BioNTech dupa ce luni, 8 februarie, a incheiat un nou acord cu compania germano-americana pentru furnizarea a 300.000.000 de doze suplimentare de vaccin anti-COVID-19, a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene pentru agenția Reuters, informeaza…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca Uniunea Europeana (UE) va avea acces la aproape 400 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 pana la sfarșitul lunii iunie, ceea ce este insuficient. Daca nu se vor obține alte doze de vaccin pana atunci, stocurile prezente (379.5…

- Șefa comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca Pfizer și BioNTech vor livra 75 de milioane de doze de vaccin in plus Uniunii Europene, in al doilea trimestru din acest an, informeaza HotNews.ro . Ursula von der Leyen a precizat ca UE colaboreaza cu cele doua companii farmaceutice pentru…

- Pfizer și BioNTech vor livra 75 de milioane de doze de vaccin in plus in al doilea trimestru din acest an. Anunțul a fost facut astazi de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.”Colaboram cu companiile farmaceutice pentru a ne asigura ca europenilor le sunt livrate vaccinuri”, a scris von der…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis ca asteapta ca AstraZeneca sa respecte acordul si sa livreze cele 400 de milioane de doze de vaccin, dupa ce vaccinul a fost aprobat in Uniunea Europeana , informeaza Agerpres. „Astept sa fie livrate cele 400 de milioane de doze conform acordului”,…

- Uniunea Europeana va cere companiilor farmaceutice care produc vaccinuri Covid in interiorului blocului comunitar sa inregistreze in avans orice export al dozelor in țari terțe, dupa ce AstraZeneca a anunțat in mod neașteptat ca va reduce semnificativ livrarile in blocul comunitar pentru primul trimestru,…