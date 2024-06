Numărul judeţelor aflate sub avertizare cod roşu de caniculă creşte Duminica, este valabila o avertizare cod rosu, ANM anuntand val de caldura persistent si intens, canicula, disconfort termic deosebit de accentuat in judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, in sudul judetelor Valcea, Arges si Dambovita, precum si in municipiul Bucuresti. Numarul judetelor aflate sub avertizare cod rosu de canicula creste duminica, fiind afectata si Capitala. Meteorologii precizeaza […] Articolul Numarul judetelor aflate sub avertizare cod rosu de canicula creste apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

