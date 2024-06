Stiri pe aceeasi tema

- Conform portalului instantelor de judecata, pe lista creditorilor se afla 31 persoane fizice si juridice. Sedinta de judecata a Tribunalului Bucuresti este programata pentru luni, 17 iunie 2024, dupa ora 11.00. Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti vor analiza luni, 17 iunie 2024, o solicitarea de…

- Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a scazut in primele patru luni din 2024 cu aproape 5%, comparativ cu perioada similara a anului anterior, totalizand 49.210 unitati, din care 73,5%, respectiv 36.172, sunt societati cu raspundere limitata (SRL), iar 11.042 (22,4%) sunt persoane…

- ”Cand studiem demografia raportam numarul nou nascutilor la numarul celor care nu mai sunt. Asa aflam daca populatia creste sau scade. Asa aflam daca sunt necesare, spre exemplu, politici publice de incurajare a natalitatii. La fel ar trebui privita si viata companiilor. Simpla idee enuntata ca si-au…

- Numarul de persoane fizice și juridice inmatriculate a scazut in primele trei luni din 2024 cu 6,78%, comparativ cu perioada similara a anului 2023, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

- Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a scazut in primele trei luni din 2024 cu 6,78%, comparativ cu perioada similara a anului 2023, totalizand 37.686 unitati, din care 73,48%, respectiv 27.695, sunt societati cu raspundere limitata (SR

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut in primele doua luni din 2024 cu 8,3%, comparativ cu perioada similara din 2023, la 1.084 societati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), consultate de AGERPRES.

- Conform anunturilor de atribuire a contractului de concesiune, publicat in Monitorul Oficial nr. 64 din data de 3 aprilie 2024, Primaria comunei Lumina, judetul Constanta, a inchiriat mai multe terenuri catre persoane fizice si juridice Conform anunturilor de atribuire a contractului de concesiune,…

- In anul 2023, numarul platitorilor de impozite si taxe in municipiul Baia Mare a fost de 134.716 persoane fizice si 8.709 persoane juridice. Comparativ cu anul precedent se constata o nesemnificativa creștere a numarului platitorilor de taxe și impozite. Mai precis, in 2022, numarul platitorilor de…