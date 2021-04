Stiri pe aceeasi tema

- Producția de autoturisme din Romania a continuat sa scada și in februarie. In luna februarie 2021, au fost produse in Romania un numar de 39.348 autoturisme, o scadere de -18.09% fata de februarie 2020 respectiv 48.038 unitati. Dintre acestea 20.179 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni…

- Conform datelor comunicate de catre DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor), in luna februarie a.c au a fost inmatriculate in Romania 8.590 autovehicule noi (autoturisme si vehicule comerciale, autocare si speciale), cu 18,9% mai puține decat in luna similara a lui…

- Inmatricularile de autoturisme noi au scazut și in februarie 2021 cu 21.94% fața de a doua luna a anului trecut, ajungand la 6.897 unitați, potrivit raportului Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). In primele doua luni din 2021 numarul inmatricularilor de autoturisme noi a totalizat…

- Aproape 13.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in primele doua luni ale anului in Romania, in scadere cu 39,5% fata de aceeasi perioada din 2020, in timp ce categoria automobilelor rulate a inregistrat un recul de 10,1%, pana la 64.741 de unitati, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere…

- Scadere de peste 50% a inmatricularilor de autoturisme noi, in ianuarie 2021. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in ianuarie 2021 cu 51.93% fața de ianuarie 2020, atingand un volum de 6.004 unitați. In ceea ce privește autoturismele second-hand inmatriculate pentru prima oara in…

- Inmatricularile de autovehicule inregistrate in Romania, in ianuarie, au crescut cu 46,8% pana la 7.625 de unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, potrivit Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care citeaza datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Productia nationala de autoturisme a inregistrat, in 2020, un declin de 10,67%, fata de anul precedent, pana la 438.107 unitati, conform datelor publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Doar la nivelul lunii decembrie, au fost produse in Romania 33.408 de autoturisme,…

- ACAROM: mai multe inmatriculari de autoturisme noi in decembrie 2020, fața de decembrie 2019. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in decembrie 2020 cu +15.98% fata de decembrie 2019, atingand un volum de 15.974 unitati. Per total an 2020, numarul autoturismelor noi inmatriculate…