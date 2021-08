Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inregistrat in iulie un deficit bugetar de 302 miliarde de dolari, un nivel record pentru luna respectiva, ca urmare a cresterii cheltuielilor pentru ajutoarele legate de Covid-19, in timp ce incasarile au revenit la un nivel mai normal dupa amanarea termenului de plata a taxelor…

- Cafeaua, unul dintre cel mai indragit produs al Romanilor va ajunge la un preț record in urmatoarea perioada. Potrivit unei analize realizate de Reuters, preturile cafelei vor exploda din cauza celui mai grav val de frig din ultimele decenii și costurilor mari de transport in pandemie, in Brazilia.…

- Varianta Delta a coronavirusului a devenit tulpina dominanta pe tot globul și aduce cu ea o creștere a numarului deceselor in Statele Unite, iar victimele sunt aproape exclusiv persoane nevaccinate, spun oficiali americani, vineri, conform Reuters.

- Preturile petrolului au crescut miercuri, iar titeiul Brent a urcat peste 76 de dolari pe baril, la cel mai ridicat nivel atins de la sfarsitul anului 2018, in urma datelor care au aratat declinul stocurilor in Statele Unite, ca efect al revenirii calatoriilor, transmite Reuters, potrivit news.ro.…

- Casa Alba a prezentat, luni, un plan pentru distribuirea la nivel global a 55 de milioane de doze de vaccin produse de SUA, cu aproape 75% dintre doze fiind alocate catre America de Sud și Caraibe, Asia și Africa prin programul internațional COVAX, transmite Reuters, citat de digi24.ro.

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a continuat sa creasca in luna mai, pentru a 12-a luna consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel de dupa luna septembrie 2011, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.

- Cei mai mari producatori de petrol din lume vor mari productia in luna iulie, in conformitate cu decizia lor din luna aprilie, de readucere pe piata a 2,1 milioane de barili pe zi, in perioada mai-iulie. Participantii la discutii nu au luat inca o decizie pentru ce se va intampla dincolo de luna iulie,…