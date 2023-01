Stiri pe aceeasi tema

Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 9 - 15 ianuarie, 43,4% din cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Timis, Brasov, Hunedoara, potrivit Agerpres.

Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 9 - 15 ianuarie, au fost confirmate 51 de cazuri cu varianta Omicron, dintre care 25 sunt "variante de ingrijorare", iar 26 sunt "variante de interes", potrivit Agerpres.

In acest sezon au fost inregistrate deja 15 decese din cauza gripei, a anunțat Institutul Național de Sanatate Publica, citat de Rador.

Trei pacienți diagnosticați cu gripa au murit la sfarșitul saptamanii trecute la Sibiu, a anunțat marți Direcția de Sanatate Publica, relateaza Mediafax. Potrivit DSP Sibiu, cei trei pacienți erau internați la Spitalul Clinic Județean de Urgența.

O femeie de 69 de ani, diagnosticata simultan cu gripa sezoniera si COVID a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unde fusese internata la finalul anului trecut, informeaza Agerpres.

Judetul Vaslui se confrunta cu o crestere semnificativa a numarului de infectii ale cailor respiratorii superioare, in ultima saptamana fiind semnalate 526 de cazuri, dintre care 69 internate, fata de 212, inregistrate in perioada anterioara de raportare, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate

Aproape 350 de persoane s-au vaccinat impotriva Covid in perioada 19-25 decembrie, arata datele publicate marți de Institutul Național de Sanatate Publica.

Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, la debutul sezonului, s-au confirmat oficial, prin analize de laborator, 15 cazuri de gripa si niciun deces. In ultima saptamana, numarul afectiunilor respitratorii inregistrate a fost de 96.996, cu peste 20.000 mai multe decat in saptamana anterioara,