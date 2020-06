Numarul infectiilor de coronavirus a trecut de 10 milioane, la nivel global, iar cel al deceselor este de peste 500 de mii

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus la nivel mondial a depașit pragul de 8 milioane, in conditiile in care infectiile cresc in America Latina, iar Statele Unite si China se confrunta cu aparitia unor noi focare, scrie Reuters. Statele Unite se afla in continuare pe primul loc in lume in…

- Bilantul deceselor provocate de Covid-19 in lume a depasit duminica pragul de 400.000, iar totalul contaminarilor se apropie de 7 milioane, potrivit datelor publicate de Johns Hopkins University.De la depistarea noului coronavirus, pe 8 decembrie 2019, in Wuhan (China), la nivel mondial au…

- Bilanțul cazurilor de coronavirus a depașit, sambata, pragul de 7 milioane in lume. Totodata, numarul infectarilor cu noul coronavirus crește in Brazilia și India, potrivit unui bilanț realizat de Reuters, citeaza hotnews.ro.

- Numarul cazurilor de coronavirus la nivel global a depașit 6 milioane. COVID-19 a dus la peste 370.000 de decese la nivel mondial, dar se crede ca numarul real este mai mare, deoarece testele sunt inca limitate și multe țari nu includ victimele din afara spitalelor. America Latina a raportat 50.000…

- Documentul, obținut de The Saturday Telegraph, conform The Sun, are 15 pagini și ar conține informații obținute de la serviciile secrete din SUA, Canada, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelanda. Acesta arata ca Republica Chineza, prin pastrarea secretului din jurul virusului, a generat un ”atac la…

- In momentul de fața, cele mai afectate continete de virusul SARS-CoV 2 sunt Europa și Statele Unite. SUA are cele mai multe decese, 53.500, in vreme ce Italia, Spania, Franta si Marea Britanie au inregistrat pana acum peste 20.000 de victime fiecare. In America Latina, Ecuador a ajuns de la 6 cazuri…

- Mai bine de 2,1 milioane oameni suntinfectați cu noul coronavirus in toata lumea și aproximativ146.000 de persoane și-au pierdut viața, arata datele centralizatede Universitatea Johns Hopkins.In timp ce virusul COVID-19 faceravagii la nivel mondial, președintele Donald Trump a prezentat noilinii directoare…