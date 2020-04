Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri, ca numarul infectarilor cu nou coronavirus a ajuns la 7.216 in Romania, in creștere cu 337. Bilanțul epidemic a urcat la 362 de cazuri mortale de COVID-19. La ATI, sunt internați 245 de pacienți. De la debutul epidemiei, 1.217 persoane s-au vindecat.

- Inca sase persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 357, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica, citat de Agerpres.Este vorba despre trei barbati si trei femei cu varste cuprinse intre 50 si 82 de ani.* Deces nr.

- UPDATE – Inca 15 persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 346, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre cinci femei si zece barbati cu varste cuprinse intre 42 si 79 de ani. (Agerpres) Inca 246 de persoane…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat marți, ca numarul cazurilor de nou coronavirus a ajuns in Romania la 6.879, in creștere cu 246. 1.051 de persoane s-au vindecat. De la debutul epidemiei, la nivel național au fost realizate 70.097 de teste. La ATI, in acest moment, sunt internați 241 de pacienți.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, in aceasta seara cinci noi decese ale unor persoane infectate cu coronavirus. Numarul deceselor in Romania ajunge astfel la 270 A murit un barbat de 42 de ani din județul Constanța, internat in 7 aprilie in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, in stare grava.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, marți, ca numarul infectarilor cu noul coronavirus a ajuns la 4.417 in Romania, in creștere cu 360. Bilanțul epidemic a crescut la 182 de cazuri mortale. Victimele aveau varste de peste 55 de ani, suferind și de alte afecțiuni. In secțiile de Terapie Intensiva,…

- UPDATE, ora 21:15 – Autoritatile romane au anuntat, cu putin timp in urma, decesul a inca sapte persoane infectate cu noul coronavirus. Bilantul deceselor ajunge astfel la 114. Toti cei sapte sufereau pe langa infectia de coronavirus de boli cronice grave, cel mai tanar avea 34 de ani. (Rador) Inca…

- (UPDATE, ora 16:00) Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri, inca doua cazuri de infectie cu noul coronavirus confirmate, la doi barbati de 50, respectiv 62 de ani. Potrivit sursei citate, barbatul de 50 ani este medic, managerul Spitalului ‘Dimitrie Gerota’, iar cel de 62 de ani este pacientul…