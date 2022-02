Numărul infectărilor scade considerabil. Sub 8.000 de cazuri de coronavirus, confirmate în ultimele 24 de ore Scade numarul cazurilor de coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore fiind confirmate 7.687 de cazuri. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 20 februarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 7.687 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 68 de […] The post Numarul infectarilor scade considerabil. Sub 8.000 de cazuri de coronavirus, confirmate in ultimele 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

