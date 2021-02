Numărul infectărilor cu noul virus este din nou în scădere: Datele anunțate de autorități CHIȘINAU 1 feb - Sputnik. Alte 282 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19. Printre noile cazuri se numara și unul de import, și anume din Egipt. Rezultatele sunt prezentate in urma procesarii a 1 169 de teste primare. © Sputnik / Mihai CarausTot mai mulți elevi bolnavi de COVID-19: Care este situația in instituțiile de invațamant Bilanțul imbolnavirilor s-a ridicat la 160 086. Totodata, datele mai arata ca alți opt bolnavi au fost rapuși de noul coronavirus. Este vorba despre șapte femei și un barbat cu varstele cuprinse intre 46 și 83 de ani. De la inceputul pandemiei,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

