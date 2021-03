Stiri pe aceeasi tema

- Rata incidenței cazurilor de COVID-19 in Turda și Campia Turzii este in ușoara scadere fața de ieri. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore, 177 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj. Incepand de maine Clujul va modifica modul de calcul al ratei de infectare, fiind incluse și focarele in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 2.815 cazuri noi de COVID-19, din 34.929 de teste PCR și teste rapide. Alți 62 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu coronavirus. La terapie intensiva sunt 935 de pacienți.

- Conform ultimului raport al Spitalului Municipal Turda, numarul pacienților cu rezultat pozitiv la testul COVID-19 a scazut vertiginos in ultima perioada. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Prefectura Cluj a dat publicitații lista cu ratele de incidența in UAT-urile din județul Cluj. In continuare, in Turda și Campia Turzii, rata este in scadere, fiind de 1,70 (Campia Turzii) și 2,29... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Chiar daca in ultima perioada s-au inregistrat mai puține cazuri de infectare cu noul coronavirus, se atesta o creștere a ponderii cazurilor grave. In ultima saptamina, acestea au constituit 11,1%, pe cind in prima decada a lunii decembrie 2020, ponderea cazurilor grave era de 5-6%. Specialiștii Agenției…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 30 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 627.941 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 554.056 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Scadere importanta a ratei incidenței cazurilor de COVID-19 la nivelul municipiului Campia Turzii, unde incidența a ajuns la 2,43 cazuri la mia de locuitori. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!