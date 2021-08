Numărul infectărilor cu COVID-19 a început să crească în ritm alert Numarul cazurilor noi de COVID-19 confirmate in 24 de ore a revenit ieri, peste 200 in Romania – nivelul anuntat la pranz, 233, este cel mai mare din ultimele doua luni. Continua sa creasca si numarul pacientilor cu coronavirus in spitale. Sunt 441 in prezent, din care 60 la terapie intensiva. De luni pana marți, s-au mai inregistrat cinci decese asociate SARS – CoV- 2. Scoala va incepe la 13 septembrie cu prezenta in clase, fara scenarii influentate de evolutia epidemiei, apune ministrul educatiei. Sorin Campeanu exclude obligativitatea vaccinarii pentru angajatii din invatamant, dar ii incurajeaza… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 31 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.083.189 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.723 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- De la debutul pandemiei, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.082.183 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 126 in ultimele 24 de ore – numar in creștere. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul…

- Bilanț COVID-19 din 21 iulie 2021. Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al pandemiei de COVID-19, iar ultimele date arata ca au fost inregistrate 102 cazuri noi și 2 deces, in Romania, in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 21 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.875…

- Caini dresati prezenti la Sibiu pentru a depista persoanele cu COVID-19 Foto arhiva: Ramona Alexandrescu Persoanele cu COVID-19 care circula pe Aeroportul International din Sibiu vor putea fi depistate, pâna la 1 august, de câini politisti special antrenati la Scoala MAI din oras.…

- ”L-am auzit si vineri, dar si duminica la pranz pe domnul ministru Sorin Campeanu. Ziua de vineri va ramane ziua de referinta pentru inceperea sau redeschiderea scolilor. Toti parintii isi fac planuri pentru urmatoarea saptamana, in functie de aceste anunturi. Duminica seara, domnul ministru a intors…

- Pana astazi, 16 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.071.899 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.025.145 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 565 cazuri noi…

- Pana astazi, 15 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.071.334 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.023.822 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 729 cazuri noi…

- In intervalul 3-10 mai 2021, in Romania s-au inregistrat 8.394 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, in scadere fata de saptamana anterioara (10.817). Cele mai multe cazuri in 24 de ore de la debutul pandemiei in Romania s-au inregistrat la 18 noiembrie 2020, respectiv 10.269. La fel ca in Romania,…