Numărul infectărilor cu Covid-19 a depășit 30 de milioane la nivel mondial: Situația în Europa Cazurile de coronavirus la nivel mondial au depașit 30 de milioane, conform cifrelor furnizate de portalul Worldometers.com. Totodata, de la debutul pandemiei de coronavirus, au murit peste 970.000 de oameni din toata lumea și s-au vindecat peste 23.000.000. Statele Unite raman cele mai afectate de virusul provenit din China, cu un numar de peste 7 milioane de infectari și peste 204.515 decese. Aici s-au vindecat 4.400.731 de americani care au contactat virusul. Pe locul doi in clasamentul celor mai afectate țari de pandemie se afla India, cu peste 5 milioane și jumatate de cazuri de infectare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a provocat pana acum 960.000 de victime in intreaga lume și a depașit 31 de milioane de cazuri confirmate de imbolnavire. Aceasta este ulimul bilant publicat pe site-ul Universitații John Hopkins, anunta ansa . Statele Unite, India și Brazilia sunt cele mai afectate țari. In…

- Mai mult de 30 de milioane de contaminari cu SARS-CoV-2 si 940.000 de decese asociate acestuia au fost inregistrate in intreaga lume de la finalul anului trecut, cand noul coronavirus a fost depistat in Wuhan (China). Potrivit site-ului Universitatii Johns Hopkins, cele mai multe cazuri au…

- Mai mult de 30 de milioane de contaminari cu SARS-CoV-2 si 940.000 de decese asociate acestuia au fost inregistrate in intreaga lume de la finalul anului trecut, cand noul coronavirus a fost depistat in Wuhan (China).Citește și: Traian Basescu detoneaza o noua 'bomba' in campanie: 'Ii dau…

- De la debutul pandemiei de coronavirus in total au fost inregistrate aproape 29 de milioane de imbolnaviri și aproximativ 925 000 de decese. Din totalul celor care au contactat infecția, mai mult de 20 de milioane de pacienți au fost declarați vindecați. Situația cea mai grava este acum in Statele Unite…

- India a devenit a treia tara din lume care a depasit pragul de 4 milioane de cazuri de COVID-19, dupa SUA și Brazilia. India a inregistrat un nou numar record sambata, 5 septembrie, de infectari cu coronavirus, conform Worldometers.com. Cu 86.432 de noi cazuri inregistrate sambata, India numara in prezent…

- De la debutul pandemiei de coronavirus s-au imbolnavit peste 24.000.0000 de oameni din toata lumea, dintre care 16,885,119 de persoane s-au vindecat și 829,899 de pacienți infectați au decedat, conform portalului Worldometer.com. In continuare, cele mai afectate țari din lume de pandemie sunt SUA, cu…

- De la debutul pandemiei de coronavirus s-au imbolnavit peste 24.000.0000 de oameni din toata lumea, dintre care 16,885,119 de persoane s-au vindecat și 829,899 de pacienți infectați au decedat. In continuare, cele mai afectate țari din lume de pandemie sunt SUA, cu peste șase milioane de cazuri de infectare…

- Numarul persoanelor confirmate pozitiv pentru COVID-19 la nivel global a atins duminica dimineața pragul de 18 milioane. Astfel, la nivel global, de la izbucnirea pandemiei si pana pe 2 august, a fost atins pragul de 18 milioane de imbolnaviri, ceea ce inseamna 2.309 persoane infectate la un milion…