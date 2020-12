Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 28 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 465.982 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, pana acum 335.764 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 27 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 457.848 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 326.657 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis sambata, 21 noiembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. 24 de județe și municipiul București au depașit media de 3 infectari la mia de locuitori. Mai jos, situația actualizata pe județe a numarului de cazuri confirmate in total, a…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 20 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 403.123 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, 278.676 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 19 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 393.851 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, 269.590 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- 1.527 de infectari noi au fost inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore, dupa 25.254 testari. Numarul cazurilor de COVID-19, confirmate in Romania a ajuns la 110.217, potrivit datelor transmise vineri, 18 septembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate…

- Pana astazi, 12 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 102.386 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Pana acum, 42.811 pacienți au fost declarați vindecați și 11.052 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In…