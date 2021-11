Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din capitala Ucrainei, Kiev, au implementat luni o serie de masuri severe pentru a incerca sa limiteze cresterea numarului de infectari cu noul coronavirus, un fenomen ce afecteaza mai multe tari din Europa de Est in care ratele de vaccinare sunt mici, informeaza Reuters. Ucraina…

- Articol foarte dur in Hamburger Morgenpost, publicatie din Hamburg (Germania), despre escaladarea imbolnavirilor cu coronavirus in Romania, Bulgaria si Ucraina. Titlul este relevant: „‘Idiotii Europei’: De ce situatia corona din Est escaladeaza complet”. Iata traducerea articolului din Hamburger Morgenpost…

- Israelul a inceput vaccinarea cu doza anti-COVID trei in luna iulie, iar acum oficialii vorbesc despre un succes la campaniei de imunizare care are ca efect depașirea valului patru al pandemiei de coronavirus, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres . Totuși, coordonatorul national pentru gestionarea…

- Alte 1587 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 18 cazuri asociate cu contact in afara țarii: Germania, Italia, Marea Britanie, Bulgaria, Georgia, Olanda, Romania, Rusia, Turcia, Ucraina, Muntenegru.

- Alte 1031 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost inregistrate, astazi, in Republica Moldova, dintre care 869 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 17 sunt asociate cu contact in afara țarii: 5 - Rusia, 3 - Marea Britanie, 3 - Romania, 2 - Ucraina, 1 - Bulgaria, 1 -…

- Alte 1289 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 1.053 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 13 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3 - Germania, 3 - Romania, 2 - Rusia, 1 - Turcia, 1 - Ucraina, 1 - Bulgaria,…

- Alte 485 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 414 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 32 sunt de import: 8-Italia, 6-Turcia, 4-Romania, 3-Rusia, 2-Bulgaria, 2-Ucraina, 2-Germania, 1-Belgia, 1-Canada, 1-Letonia,…

- Ucraina a decis miercuri sa prelungeasca cu o luna, pana la 1 octombrie, starea de urgenta care le permite autoritatilor regionale sa impuna restrictii anti-COVID-19, in contextul raspandirii rapide a variantei Delta a coronavirusului, a anuntat miercuri premierul ucrainean Denis Smigal, informeaza…